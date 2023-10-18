美大學演說 馬英九促台新總統反台獨

【本報綜合報道】正在訪問美國的台灣前總統馬英九周一在紐約大學發表演說，敦促台灣執政者尋求與中國大陸回到共同政治基礎「九二共識」，避免讓台灣變成另一個烏克蘭。而美國人權基金會主席哈爾沃森（Thor Halvorssen）訪台期間，指馬英九任內向訪台的他表示盡量不要批評北京，馬英九辦公室對有關說法嚴正駁斥。

其團隊否認曾無禮對待外賓 馬英九表示，美國應該扮演鼓勵兩岸對話、謀求和平的角色，「九二共識」是兩岸和平的護欄，明年1月產生的新任台灣總統應該反對台獨、接受「九二共識」，兩岸才有可能和平。他指部分人意圖把晶片大廠台積電當武器，把台灣當戰場，台灣人非常不歡迎完全沒考慮台灣人民安危福祉的美國人、把台灣「武器化」的思維，以及以謠言代替事實甚至介入台灣選舉的國會議員，美國政府應該對此嚴正表態。

另外，台灣立法院長游錫堃周一接見哈爾沃森訪問團，對方提到自己過去第一次受邀到台灣演講，卻被時任總統的馬英九告知盡量不要批評中共，但他還是有不少批判中國大陸的言論，結果馬英九在演講中途就離場，事後連接送司機以及酒店客房都被取消。馬英九辦公室回應稱這絕非事實，要求哈爾沃森道歉。