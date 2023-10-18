普京抵北京 將出席一帶一路論壇
【本報綜合報道】俄羅斯總統普京昨日乘坐專機抵達北京首都國際機場，出席當天起一連兩天舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。中國外交部表示，普京除了應中方邀請出席論壇和相關活動，也將與中國元首會晤，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。至於兩國元首會面的具體情況，中方會及時發布消息。
逾140國代表與會
中國外交部副部長馬朝旭早前表示，該論壇是中國今年最重要的主場外交，也是「一帶一路」倡議10周年活動。到目前為止，已經有高達140多個國家、30多個國際組織的代表確認與會，當中包括有關國家領導人、國際組織負責人、部長級官員及工商界、學術機構、民間組織等各界人士。參會的嘉賓註冊人數超過4,000人。
本屆高峰論壇主題為「高質量共建『一帶一路』，攜手實現共同發展繁榮」，將舉辦3場高級別論壇，圍繞互聯互通、綠色發展、數字經濟主題交流，以及舉辦6場專題論壇，期間將舉行「一帶一路」企業家大會，中外企業商簽一批合作項目。本屆高峰論壇將發布一份多邊合作成果文件清單、一份務實合作項目清單，全面梳理匯總3場高級別論壇、6場專題論壇框架內形成的各項成果。
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