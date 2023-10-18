普京抵北京 將出席一帶一路論壇

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京昨日乘坐專機抵達北京首都國際機場，出席當天起一連兩天舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。中國外交部表示，普京除了應中方邀請出席論壇和相關活動，也將與中國元首會晤，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。至於兩國元首會面的具體情況，中方會及時發布消息。

逾140國代表與會

中國外交部副部長馬朝旭早前表示，該論壇是中國今年最重要的主場外交，也是「一帶一路」倡議10周年活動。到目前為止，已經有高達140多個國家、30多個國際組織的代表確認與會，當中包括有關國家領導人、國際組織負責人、部長級官員及工商界、學術機構、民間組織等各界人士。參會的嘉賓註冊人數超過4,000人。