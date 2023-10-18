傳憂陸經濟報復 韓起訴3間助台建潛艇企業

【本報綜合報道】英國傳媒周一報道，技高策略公司在內的3間南韓國防承包商曾經協助台灣發展潛艇計劃。南韓政府擔心會因此遭受中國的 經濟報復，去年以「直接影響南韓的整體安全」為由，向上述3間公司提出起訴。南韓警察廳拒絕就報道置評。

報道指，南韓警方去年2月17日申請逮捕令，要求拘捕技高策略公司執行董事朴末植（Park Mal Sik，暫譯），後來法院同月28日批出逮捕令，同年8月處罰技高策略公司140億韓圜（約8,100萬港元）。消息人士透露，技高策略公司曾經向台灣國際造船股份有限公司出口價值1,200萬美元（約9,360萬港元）的焊接和裝配設備，用於製造潛艇壓力艙。針對與台灣的合作，技高策略公司解釋這些設備是軍民兩用設備，不涉及敏感技術，台方是以風力發電為主要用途向他們入口相關設備。

均有聘退役海軍 此外，今河海軍科技和S2&K亦涉嫌向台灣提供潛艇零部件，它們去年11月被指控違反貿易法，其中一間公司的執行長還被指控涉嫌參與工業間諜活動。消息人士透露，有南韓退役海軍軍官在上述企業就業，台灣向他們請教相關專業知識。南韓外交部完全反對韓企與台灣合作，並向南韓防衞事業廳表明反對的立場。另有消息指，朴末植未收到指控，仍然在台灣參與潛艇製造計劃。