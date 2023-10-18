日高官參拜靖國神社 岸田供奉祭品 華堅決反對

【本報綜合報道】供奉二戰甲級戰犯的日本靖國神社，昨日起一連3天舉行秋季例行大祭。日本首相岸田文雄當天奉上祭品，經濟再生擔當大臣新藤義孝同日參拜靖國神社。對岸田文雄向靖國神社供承祭品，中國外交部表示堅決反對並提出嚴正交涉，敦促日方切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，徹底與軍國主義切割。

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岸田文雄未有參拜靖國神社，但以內閣總理大臣名義供奉真榊盆栽祭品。日本傳媒引述相關人士指，岸田文雄前年10月就任首相前從未供奉過真榊，就任後在靖國神社春秋大祭均跟隨之前的首相做法供奉真榊。新藤義孝到靖國神社本殿參拜，其後向記者表示，此舉是為了向為家國獻身的英靈表示尊崇之情，銘記由此獲得的繁榮與和平。他在2013年及2014年的春秋大祭及日本戰敗投降紀念日均參拜靖國神社。