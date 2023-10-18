加軍機執行聯國任務 華戰機攔截最近5米

位處東海 加斥不專業 華批評侵入領空 加拿大皇家空軍周一表示，旗下一架海上巡邏機在東海國際空域遭中國戰機攔截，行為攻擊性、不安全和不專業。隨行的加拿大傳媒報道，解放軍戰機最近距離加拿大軍機不足5米，期間發射多枚照明彈。中國外交部昨表示，涉事加拿大軍機非法侵入中國釣魚島附屬島嶼赤尾嶼領空，已經提出嚴正交涉。

涉事加拿大CP140海上巡邏機13名機組人員當時執行聯合國決議的霓虹行動，阻止向北韓非法運送石油，期間發現一艘被列入名單的可疑船隻。任務長達8個多小時，至少兩架中國戰機連續多小時攔截，型號分別是殲10AS及蘇30MKK。大部分行為專業，配備空對空導彈的殲10AS戰機近距離飛行，把CP140海上巡邏機置於盲區。

根據報道指CP140海上巡邏機曾經出現通訊故障與基地失去聯繫，其後解放軍戰機在附近發射多枚照明彈。

加拿大空軍少將赫德爾斯頓（Iain Huddleston）表示，解放軍戰機起初在遠離CP140海上巡邏機外發射兩枚照明彈，這不特別令人擔憂，但是飛行員報告對方在此後於CP140海上巡邏機前部附近發射照明彈，是非常不安全，令人擔憂。

赫德爾斯頓表示，解放軍戰機「攻擊性」的活動原因不明，加拿大軍機仍然留在國際水域上空，通過無線電向解放軍表明身份和行動。他強調加軍是來執行聯合國決議，不是反對中國，不希望發生意外導致人員傷亡；又稱解放軍攻擊性增加出乎意料且沒有必要，相關互動屬於高風險，加軍收集證據記錄事件擬讓外交機構介入。

北京提嚴正交涉 中國外交部發言人毛寧昨日批評加拿大軍機非法侵入中國領空，嚴重侵犯中國主權，威脅中國國家安全，中國軍隊採取必要的處置措施；加方軍機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，中方依法依規處置，加方應該尊重客觀事實，停止散播虛假訊息。本報綜合報道