以色列口硬心弱 進攻加薩成考驗

以色列還是不敢入侵加薩！以小規模的特種部隊作試驗，表示以軍的謹慎，也反映出他們的恐懼。還是在不停揚言海陸空立體式的進攻。可是幾天下來，主要是空襲炮轟。以色列軍推說因天氣不佳，這是現代科技戰中最荒謬的藉口。

外媒說加薩境內有眾多外國人質，特別是有美國人質，所以以軍投鼠忌器。但加薩方面已公布有幾十名人質在以軍的空襲中死亡，以軍炸加薩，已集中居民區、平民車隊、救護車隊和救護人員等，已不顧會否傷及人質。實際上是無差別的殺害，哪有顧忌。反而是國際輿論有些抑制作用，在斷絕水電糧食之後，剛剛恢復供水，可僅限於南部，主要是迫使加薩人民從北遷南，方便以軍進侵北部。

進退維艱 激化分裂 以軍之催促加薩人民南遷，一是表示已警告南遷避戰，還留在北部的被以軍進侵時殺傷，與以軍無尤。二是間接表示進侵時會格殺勿論，平民老百姓不免。以軍的報仇心理極強，如以國總統公開地說，因哈馬斯突襲以色列，所有加薩人民都負有責任。因此以軍對加薩平民集體懲罰是合情合理，勢在必行。這樣歇斯底里的反應，既是以色列政府中部分猶太人的殘暴非理性特質，底下是猶太人對其他民族的種族主義歧視。也證明哈馬斯突襲對以色列的信心打擊是如何地大，由不知所措的害怕轉為要殺盡敵人的瘋狂。這種心理正是以軍在大肆宣傳底下，仍然不敢進侵加薩。進退維艱，也引發了以色列政府高層的分裂。如總理與國防部長的衝突，背後是政治與軍事手段的矛盾。

以軍入侵加薩，以雷霆之勢傾全國之力來對付勢孤力弱的哈馬斯非現代軍隊裝備的地方武裝，勝利是應該的。但如俄羅斯在烏克蘭城市所遭遇的重大挫折，若以軍亦是同樣遭遇，可怎樣向國內、國外交代呢？

美國拜登政府之所以焦急地派國務卿游說中東的阿拉伯國家，要求用政治方法解決危機，正是美國擔心以軍戰不能勝，擔心不勝而敗的巨大政治後果。以軍陷於加薩的泥沼後，周邊的阿拉伯武裝，特別是黎巴嫩真主黨，怎會不乘機攻擊。以色列可能便只有靠美國出兵挽救。美國與中東各國的關係將會全然崩潰，中東危機只會進一步惡化。美國的盟友也不會參與，國際上必然被孤立，美國霸權便開始崩析瓦解了。

以色列不能敗，因此對進侵加薩遲疑不決！

研究所所長 陳文鴻