澳洲珠寶師 巧製牙齒首飾 悼念去世親友

不少人聽到牙齒製首飾或會感到毛骨悚然，但把它們戴在身上也是一種紀念已故者的方式。澳洲維多利亞省墨爾本珠寶製作師威廉斯（Jacqui Williams）利用牙齒製作首飾，幫助人們悼念去世親友。

威廉斯自幼已歷經多次生離死別，對生死深感好奇，並認為以已故親人的牙齒作紀念是她處理死亡，以及協助他人應對悲傷的方式。她2016年入讀墨爾本理工學院學習珠寶製作，畢業卻難以找到相關工作，便決定創立自家品牌，埋首用牙齒製作飾品。有客人想把屬於自己的東西佩戴在身，威廉斯便為客人把拔掉的智齒製成首飾，亦試過為客人把金牙製成飾品用作紀念，當然也經常為客人把離世親人的牙齒製成飾物。

亦是慶祝生命 威廉斯表示，這個概念流傳已久，英國維多利亞女王至少擁有兩件用女兒乳齒製成的首飾，可見當時的人們不僅以此紀念死者，更是慶祝生命的一種方式。她認為，牙齒製成的珠寶或許不是每個人都喜歡，但一定能引起話題，而每一件牙齒製首飾都是獨一無二，她在製作首飾的同時也在創造一個故事。本報綜合報道