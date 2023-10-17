厄瓜多爾次輪大選 中右翼勝出

【本報綜合報道】厄瓜多爾周日舉行大選第二輪投票，中右翼總統候選人、前議員諾沃亞（Daniel Noboa）當選總統。諾沃亞感謝妻子、父母和上帝讓他為國效力，同時感謝所有參與這個新、年輕且不可能政治計劃的人，讓國家重新綻放笑容。諾沃亞總統任期至2025年，承接前總統拉索宣布提前大選的餘下任期。

承諾創造就業 打擊犯罪 厄瓜多爾全國選舉委員會數據顯示，大選第二輪投票率高達82.33％，35歲的諾沃亞取得逾480萬張選票，以52.3％得票力壓唯一對手、左翼公民革命黨候選人岡薩雷斯（Luisa Gonzalez）。諾沃亞選前承諾為年輕人創造工作機會，引進更多外資，利用科技打擊犯罪，並提出多項反腐敗措施，包括對逃稅行為判刑。

岡薩雷斯祝賀諾沃亞獲勝，強調這是民主，從未呼籲過放火焚燒一座城市，也從未聲稱選舉欺詐。岡薩雷斯在第一輪投票遙遙領先諾沃亞，當時第3名總統候選人為比利亞維森西奧（Fernando Villavicencio），他在第一輪投票前數天遇刺身亡。

此外，周日投票期間，全國各地票站戒備森嚴，當局出動數萬名警察和軍人駐守。