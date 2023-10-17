波蘭國會選舉結束 反對派有望掌權

執政黨議席未過半 難單獨組閣 波蘭周日舉行國會選舉，票站調查顯示執政黨右翼法律與公義黨雖然保住最大黨地位，但議席未過半數，恐怕無法單獨組閣。在其他政黨不見得與其合作下，執政權可能旁落在3大反對黨手中，從而結束8年法律與公義黨執政。

票站調查顯示，今次選舉投票率為73%，創下歷史新高；而法律與公義黨可贏得國會460席中的200席，極右翼政黨聯盟黨贏得12席；而揚言會合作將法律與公義黨趕下台的3大反對黨，包括中間派的公民綱領、中右翼的第三路線以及左翼黨，則分別贏得163席、55席及30席，合共248席。公民綱領領導人兼歐洲理會前主席圖斯克得知調查結果後表示：「我是世界上最快樂的人。民主贏了，波蘭贏了。」

聯盟黨已表明不會和法律與公義黨籌組聯合政府，法律與公義黨黨魁雅羅斯瓦夫‧卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）也承認，未能確定能否保住執政地位。他在黨總部向黨友表示，黨在選舉中取得了巨大成功，然而「擺在我們面前的問題是，這成功是否能夠轉化為我們政府的另一個任期，我們還不知道這一點」，他鼓勵黨友必須抱持希望。

與烏糧食爭端及官員受賄影響 法律與公義黨深陷醜聞，包括官員被指出售簽證以獲取賄賂，長達8年的國內的緊張局面和社會衝突，包括圍繞墮胎、法治、烏克蘭糧食入口的爭拗，以及與歐盟關係惡劣，也削弱了民眾對該黨的支持。

選舉委員會預計，正式選舉結果會在今日早上出爐，結果出爐之後，傳統上總統杜達會提名國會最大黨的一名成員為總理，並且在14天內優先籌組政府。若政府籌組失敗，國會將輪流提名總理人選。本報綜合報道