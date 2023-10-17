烏外長稱象徵國際支持 致電布林肯 促麥當勞在烏復業

努力爭取國際品牌重返烏克蘭

庫萊巴在訪問中指，烏外交部目前正努力爭取宜家家居、H&M和Zara等國際品牌重返烏克蘭。庫萊巴憶述，有一天他開車時，發現所有麥當勞餐廳都關門了，他說：「我心想，俄羅斯沒有麥當勞可以理解，但我們為甚麼會沒有麥當勞呢？」他說自己之後打電話給布林肯討論其他問題，在談話結束時，他問道：「東尼（布林肯的名字），這是甚麼爛攤子？為甚麼我們會受到這樣的對待？」庫萊巴接着向布林肯指出，麥當勞在烏克蘭關閉是「不公平」的，並指出麥當勞不止是一間餐廳這麼單純，而是象徵國際社會對烏克蘭的持續支持。麥當勞業務若能全面重回烏克蘭不僅關係到烏克蘭的就業，也能向國際投資者釋出該國有安全工作環境的信號。