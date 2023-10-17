俄軍炮擊赫爾松 設施中彈停水電

【本報綜合報道】烏克蘭南部赫爾松州在過去的周末遭受俄軍100多枚炮彈轟炸，造成兩人死亡，3人受傷，兩枚制導炸彈擊中赫爾松市的關鍵基礎設施，導致市內停電和停水。

在哈爾科夫，俄軍多次試圖包圍庫皮揚斯克市，烏軍在24小時內遭遇10次襲擊，試圖包圍當地，在頓涅茨克萊曼鎮的烏軍也面臨猛烈攻擊。俄羅斯國防部周日晚公布，烏克蘭派出27架無人機襲擊俄羅斯西部，其中18架在庫爾斯克地區上空被擊落，兩架在別爾哥羅德地區上空擊落，但無交代餘下7架的情況。烏克蘭傳媒則指，烏軍成功襲擊靠近烏克蘭邊境的俄羅斯卡拉斯拉雅亞魯加變電站。俄羅斯總統普京指，俄軍正進行積極防禦，改善與烏軍整個接觸線的陣地。

拜登擬再軍援烏克蘭以色列 在美國，拜登政府希望推動國會通過一項新的武器計劃，包括對以色列和烏克蘭的援助，金額將超過20億美元（約156億港元）。白宮國家安全顧問沙利文指，美國總統拜登本周將與國會討論該計劃。沙利文同時承認，俄羅斯對烏克蘭東北部、東部的攻勢如火如荼，投入大量物資，美國需確保繼續提供烏軍所需的軍事物資。