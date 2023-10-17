中俄領導人後日會面 拉夫羅夫先抵京

【本報綜合報道】俄羅斯外長拉夫羅夫昨日抵達北京，與中國外交部長王毅會面。拉夫羅夫感謝中方以貴賓身份，邀請俄羅斯總統普京參加第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。中俄領導人將在後天見面，全面討論兩國關係。

拉夫羅夫表示，非常高興有機會與中方討論國際議程及其他問題，形容兩國關係處於上升期。他指論壇是促進整個歐亞大陸平等互利合作的重要組成部分，將有來自不同國家和組織的約150個代表團參加。一帶一路倡議、歐亞經濟聯盟、上合組織、東盟以及其他在同一地緣政治、地緣經濟空間起作用的機構之間的關係正在朝這個方向發展。

中國外交部副部長馬朝旭指出，本屆高峰論壇將發表一份聲明，梳理總結與會各方達成的共識，明確下階段推進高質量共建「一帶一路」的合作方向及重點領域。企業家大會上中外企業還將商簽一批合作項目。

俄隨中國禁日本水產進口 另一方面，俄羅斯聯邦獸醫和植物檢疫監督局昨日宣布，作為預防措施，即日起跟隨中國早前實施的限制，禁止入口來自日本的水產品。日本於今年8月24日開始排放福島核污水，中國海關總署同日宣布禁止進口所有來自日本的水產品。