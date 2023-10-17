美7旬房東 26刀刺死巴裔童

中東種族仇恨蔓延 以巴衝突在美國引發仇恨犯罪，一名6歲的巴勒斯坦裔男童在伊利諾伊州芝加哥市郊普蘭菲爾德（Plainfield）的寓所，遭71歲的房東狂刺26刀致死，男童的母親也被刺12刀重傷。涉案房東被控一級謀殺、企圖謀殺和嚴重毆打罪，以及兩項仇恨犯罪。

事發在上周六早上，威爾縣縣警辦公室指這宗殘酷襲擊的受害者成為目標原因，是因為他們是回教徒，以及中東正在發生的哈馬斯和以色列之間的衝突。被殺男童是法尤姆（Wadea Al-Fayoume），重傷母親是沙欣（Hanaan Shahin）。

男童僅6歲 其母中12刀重傷 當局表示，警員收到沙欣報案後趕到現場，發現男疑兇丘巴（Joseph Czuba）坐在案發寓所附近的地上，而兩名受害人就在睡房，現場還檢獲一把軍刀。受害人獲送院後，男童證實不治，母親傷勢嚴重，但相信無生命危險。

丘巴被捕，正在拘留等候提堂。美國伊斯蘭關係委員會芝加哥辦事處（CAIR-Chicago）行政總監雷哈布（Ahmed Rehab）表示，沙欣曾經發短訊給丈夫，講述事發時丘巴來到寓所敲門，她開門後丘巴就捏她頸，並大叫「你們這些穆斯林必須死」，之後就用刀施襲，沙欣逃到洗手間報警。

拜登促國民應對回教恐懼症 雷哈布說：「一名巴勒斯坦兒童，被一個遭現在生活環境激化的人所殺，他將巴勒斯坦人視為人形動物。」CAIR-Chicago形容，這宗兇案是「最糟糕的噩夢」，又指自本月7日哈馬斯突襲以色列當天以來，組織收到的仇恨電話和電郵激增。

美國總統拜登對事件感到震驚，稱這種可怕的仇恨行為在美國沒有立足之地，身為美國人必須團結起來，共同應對回教恐懼症，以及一切形式的偏執和仇恨。他指面對仇恨，絕不會保持沉默，並向涉事家庭以及更廣泛的巴勒斯坦、阿拉伯和美國回教社區表示哀悼和祈禱。本報綜合報道

丘巴 警方封鎖涉事單位調查。