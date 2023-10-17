以否認故意殺逃難平民

【本報綜合報道】以色列國防軍發言人康里庫斯（Jonathan Conricus）周日否認，在空襲中故意殺害試圖逃離加薩地帶北部的平民，並指巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的指控是出於宣傳，呼籲外界以極其謹慎及懷疑態度看待。

斥哈馬斯指控屬宣傳 加薩衞生官員稱，以軍在3個地點空襲撤離平民的汽車，導致70死及150傷。康里庫斯雖然沒有完全排除奇怪事故可能，但堅稱空襲沒有針對車輛及平民。他指自己不是司法鑑定專家，不能說是由路邊炸彈或空襲造成，但詢問後肯定並非以軍攻擊。他表示，當所謂加薩衞生部公布死亡人數資訊時，不論他們是否武裝，是婦女或兒童，資訊均是由哈馬斯授權，並為宣傳目的服務。

康里庫斯強調，以軍襲擊撤離平民是毫無意義，因為他們希望平民往南走。他反指哈馬斯警告平民不要撤離，並阻止他們離開。以色列國防軍社交平台X專頁同日公布衞星圖片，稱哈馬斯設置路障封鎖道路，為了自身安全強行阻止平民遷往加薩南部。

以色列傳媒周日指，該國空軍近日已利用武裝直升機接載多名地面部隊指揮官飛越加薩勘察，讓他們能俯瞰和熟悉地形。惟報道指出，大部分指揮官此前從未進入過加薩。以國國防軍總參謀長哈列維當日到以色列南部前線視察，告知士兵負責掃蕩哈馬斯的所有據點和擊殺哈馬斯指揮官，「一言蔽之：贏」。