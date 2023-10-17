響應聯合國 中方人道援助加薩

【本報綜合報道】以巴戰事令加薩地區出現人道危機，中國國家國際發展合作署新聞發言人徐偉昨日宣布，為響應聯合國呼籲、緩解加薩人道情況，中方正向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處，以及巴勒斯坦民族權力機構分別提供緊急人道主義援助，用於解決加薩的食品、醫療、居住等急需；署方沒有公布援助項目和金額。

中國外交部發言人毛寧同日表示，對在以巴戰事中身亡的中國公民表示沉痛哀悼，向遇難者家屬和傷者表示誠摯慰問。中國有關駐外外交機構正全力協調救治傷員，做好遇難者善後工作，敦促外方全力搜救失聯人員，採取一切有效措施保障中方人員和機構的安全。毛寧指，中國和以色列之間的商業航班仍在運行，建議當地中國公民搭乘商業航班盡快回國。

聯國駐黎巴嫩南部總部捱炸 以巴衝突持續之際，以色列在北部亦與黎巴嫩真主黨駁火，在區內執行維和任務的聯合國駐黎巴嫩臨時部隊亦受波及，周日一枚火箭彈落在部隊位於黎巴嫩南部的總部，未有傷亡報告。聯合國稱沒有人願意看到更多人受傷或死亡，敦促有關各方停火，讓聯合國協助尋找解決方案。