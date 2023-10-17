伊朗斥以色列犯戰爭罪行

【本報綜合報道】伊朗總統萊希周日與法國總統馬克龍通電話，討論以巴局勢。萊希強烈譴責以色列襲擊加薩地帶，譴責以色列切斷加薩民眾的水電、燃料、食物和藥品供應，盲目、廣泛地轟炸非軍事目標，甚至使用白磷彈，是犯下戰爭罪行的行為。

總統與馬克龍通話 萊希強調，以色列要急切停止轟炸加薩住宅區的，並表示強迫加薩北部居民遷移到南部既不切實際，也不符合國際原則和法律；他重申，若以色列的暴行不停止，局勢將變得更加複雜，戰區將會擴大。萊希亦同時批評法國政府阻止巴勒斯坦人的支持者舉行集會，並表示法國不應支持殺害兒童的以色列。

馬克龍則警告萊希，伊朗必須盡一切可能避免以色列和哈馬斯之間的衝突升級或擴大，並特別警告伊朗不要將衝突蔓延到黎巴嫩。馬克龍向萊希稱，考慮到伊朗與真主黨和哈馬斯的關係，伊朗有責任並且必須盡最大努力避免任何地區衝突。馬克龍重申，所有人都要明確譴責哈馬斯在以色列發動的恐襲，以色列有權自衞，並消滅襲擊其人民的恐怖組織。

至少有19名法國國民在哈馬斯的襲擊中喪生，另有13人失蹤，可能被哈馬斯挾持作人質。馬克龍稱，讓人質獲釋是「法國的絕對優先事項」。