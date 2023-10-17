埃及指加薩南部停火 以否認

【本報綜合報道】以色列圍攻加薩地帶，當地居民和外國人尋求逃往埃及。埃及周一宣布，埃及、美國和以色列同意當天上午加薩南部暫時停火，同時開放接壤埃及的拉法過境點，允許特定人士離開並讓物資進入加薩，時間持續5小時。惟以色列總理內塔尼亞胡辦公室隨即反駁，加薩目前沒有因為人道主義援助和安排外國人出境而停火。拉法過境點目前維持關閉。

拉法過境點仍關閉 埃及最初公布停火從當地時間周一上午9時起開始，直至同日下午2時。社交網周一凌晨起流傳影片，顯示多輛運送人道主義物資的貨櫃車正在拉法過境點埃及一側等候，加薩一側則有大批想離開的人聚集。內塔尼亞胡辦公室否認停火後，埃及隨即表明在邊境工作人員安全得到保證前，不會開放過境點。埃及批評以色列無配合短暫重開拉法口岸。

以色列能源部長卡茨表明，強烈反對以人道主義為由解除封鎖加薩，和向當地運送物資。他強調，以色列承諾只面向遇害和被綁架人質家屬，而非哈馬斯和其幫兇。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯也稱不知道任何停火安排，哈馬斯政治局成員里什克指摘，媒體引用以色列和西方消息來源傳播關於停火消息，沒有任何事實根據。

美國駐以色列大使館周一宣布，協助持有效旅行證件的美國公民及其直系親屬，當天從以色列海法經海路前往塞浦路斯，但名額有限。公民須在上午9時前抵達碼頭。若他們之後無法離開塞浦路斯，美國將安排包機。另外，埃及總統西西周日表示，埃及願意就新一輪以巴衝突主辦國際及地區峰會，以探討巴勒斯坦問題。