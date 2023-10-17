大戰在即 拜登表態 「以色列須消滅哈馬斯」

又警告佔領加薩屬錯誤 自巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯本月7日突襲以色列南部以來，以巴衝突已造成超過4,100人死亡、逾1.46萬人受傷。以色列計劃大舉進攻加薩之際，盟友美國取態備受關注。美國總統拜登周日表明，以色列有必要進入加薩消滅極端分子，但若以色列佔領加薩將是大錯特錯。

以軍證155人被挾持 加薩南復供水 以色列早前成立的緊急聯合政府及「戰爭管理內閣」周日舉行首次會議。內塔尼亞胡歡迎前反對派領袖甘茨和幾名旗下政黨成員加入政府，表示所有官員都會不分晝夜工作並團結一致，又揚言會殲滅哈馬斯。以色列軍方則證實，有155名人質被哈馬斯挾持。以色列自上周初截斷加薩地區的水電及物資供應，而在發動地面進攻前以方要求加薩地帶北部平民撤離至南部。以色列能源部長加茨周日表示，內塔尼亞胡與拜登通電話後，以方已向加薩南部恢復供水，以推動平民往當地遷移。

拜登接受美媒訪問時強調，當下首要任務是讓美國人質安全回國，結束暴行並追究肇事者責任。他認為美國軍隊沒必要參戰，以色列擁有最優秀軍隊之一，美國保證向他們提供所需一切。拜登指出，哈馬斯和極端勢力不代表巴人，必須徹底消滅哈馬斯在以色列南部，以及黎巴嫩真主黨在以色列北部的極端分子。他同時強調，徹底殲滅哈馬斯後，仍然要一個巴勒斯坦權力機構，需要一條建立巴勒斯坦國的路徑，但不會是現在，他認為以色列明白大部分巴人不認同哈馬斯和真主黨。

警告黎巴嫩真主黨及伊朗勿越境 拜登稱，目前無明確證據表明伊朗是今次戰事的幕後黑手，並再次警告黎巴嫩真主黨和伊朗不要越過以色列邊境，讓戰爭升級。對於同時應對以色列和烏克蘭戰爭，拜登強調美國是史上最強大的國家，可以兼顧兩方面，同時保持整體國際防禦能力。以巴平民皆遇襲傷亡，拜登指摘哈馬斯的行徑與大屠殺一樣嚴重，以色列必須追擊哈馬斯。

伊朗革命衞隊調兵大馬士革附近 伊朗早前警告若以色列地面部隊攻入加薩地帶，將會出手干預。美媒周日引述敍利亞政府顧問和一名活動人士指，伊朗革命衞隊已從敍利亞東部代爾祖爾調動民兵到接近大馬士革的地區。大馬士革鄰近以色列邊境，該名敍利亞政府顧問聲稱伊朗調兵目的是防衞性質為主，指出「人們非常擔心，如果發生戰爭，就迫切需要保護政權」。另外，以色列北部接壤黎巴嫩邊境持續遭受黎巴嫩真主黨襲擊，以色列國防部周一宣布啟動撤離計劃，距離以黎邊境兩公里內的民眾需要疏散，涉及28個定居點。伊朗聲稱，若以色列停止轟炸加薩，哈馬斯便會釋放以色列人質。

白宮國家安全顧問沙利文周日接受美媒訪問時承認，以巴戰事有升級危機，以色列北部可能會出現第二條戰線，亦有伊朗參戰風險，所以華府快速調派航母打擊群到東地中海、增派戰機到波斯灣，震懾試圖利用這場戰爭的國家。他稱正利用秘密溝通渠道向伊朗重申立場。本報綜合報道