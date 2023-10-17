槍擊主犯囚終身 死者家屬促判死

【本報綜合報道】廣東陽江市31年前發生一宗奪命槍擊案，5名犯人其後潛逃。內媒上周六報道，經多年追緝，主犯蘇在強今年1月終於在貴州落網，上月底判無期徒刑，但死者家屬認為蘇在強是主犯，要求判處他死刑，目前已向陽江市檢察院遞交抗訴申請。

潛逃31年 匿貴州終落網 死者陳×衞於1963年出生，是陽江市江城區崗列街道崗列村委會山後村人，1992年12月7日因私人糾紛遭黃志威、黃×榮、陳×陽、王×贊毆打，期間被對方持鋼珠槍擊中，經搶救無效死亡。由於陳×陽、黃×榮此前已分別被判刑，王×贊已死亡，警方大力追緝蘇在強和黃志威，至今年1月獲知蘇在強藏匿在貴州，遂將他抓獲，黃志威則仍然在逃。

陽江市中級法院一審判決指，蘇在強犯故意傷害罪、重婚罪、詐欺罪，數罪併罰，決定執行無期徒刑，併處罰金人民幣5,000元人民幣（約5,356港元）。陳×衞弟弟陳良（化名）表示，蘇在強是此案的主犯，作案手段惡劣，給他們一家帶來了巨大的痛苦和傷害，應以故意殺人罪追究刑責。