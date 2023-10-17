台搗最大冰毒案 檢貨值6160萬

【本報綜合報道】台灣警方近日在南投縣埔里鎮破獲一處製毒工場，繳獲一批製毒工具、原料及冰毒成品313公斤，折合市值約2.5億元新台幣（新台幣‧下同，約6,160萬港元），是台灣史上單宗查獲冰毒最多的案件。疑犯利用感冒藥中的麻黃提煉冰毒，按查獲冰毒的數量計，估計需要626萬顆感冒藥。

搜證2年 拘查9人 台灣刑事局為查此案，花超過兩年時間搜證。今年7月，案中主謀李男等人選定南投縣埔里鎮一處民居作為製毒場所，並聯絡呂男等4名製毒師傅，趁颱風杜蘇芮侵台期間製毒。刑事局得知後，報請屏東地檢署檢指揮，與台中市、彰化縣、高雄市警方等單位組成專案小組，趁製毒集團煉製冰毒程序完成時攻堅抓人，當場抓獲呂男等4名製毒師。之後警方再根據線索前往屏東、新北等地，帶回李男等涉案5人，並查扣一批重約70公斤的製毒原料。全案9人依毒品等罪移送屏東地檢署偵辦後，其中7人遭檢方聲押獲准。

一般市售感冒藥含有麻黃素成分，也是提煉冰毒的原料。若是技術精良的製毒師，則約兩萬顆感冒藥便可煉成一公斤冰毒。刑事局估計案中需要感冒藥數量龐大，李男等人最少要花超過6,000萬元（約1,480萬港元）購買感冒藥。因此辦案人員認為，李男等人應有其他渠道，以較低廉價格取得煉毒所需的麻黃素。