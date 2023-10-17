內地新增猴痘305宗 北京最多

【本報綜合報道】中國疾控中心昨日表示，上月內地（不含港澳台）新增報告305宗猴痘確診病例，其中北京以42宗佔最多。中疾控強調，北京猴痘病毒本土傳播得到顯著抑制，所有猴痘病毒基因組與目前在東亞和東南亞地區流行的基因組具有高度同源性。

本土傳播已顯著抑制 中疾控指今年5月下旬，北京出現第一宗有紀錄的本土猴痘感染病例。之後，猴痘確診病例在該市和其他省份蔓延。兩個月內，本土傳播得到顯著抑制。研究團隊分析5月至7月期間，北京檢測到82宗本土病例和2宗輸入病例的84個猴痘基因組，入選病例均為男性，絕大多數病例為本地感染者。研究結果顯示，北京所有猴痘病毒基因組都與目前在東亞和東南亞地區流行的基因組具有高度同源性，這將為未來加強猴痘遏制策略提供重要訊息。

猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患疾病。去年5月，一名來自尼日利亞的旅行者將猴痘病毒輸入英國，隨後猴痘疫情在多國爆發。截至今年8月，猴痘疫情在114個國家造成8.9萬宗確診病例，導致157人死亡。