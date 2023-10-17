青島前宣傳部長貪1324萬 囚11年

張軍

【本報綜合報道】山東省青島市委前常委、前宣傳部長張軍受賄1,217萬元（人民幣‧下同，約1,324萬港元）案，昨日在淄博市中級人民法院一審公開宣判。張軍受賄罪成判囚11年並罰款118萬元（約128萬港元），查封、扣押在案贓物及孳息依法予以沒收，上繳國庫。

案情指出，張軍於2005年上半年至2022年6月其間，利用職務便利性以及職權或地位形成的便利條件，直接或透過其他國家工作人員職務上的行為，為相關單位及個人在工程承攬、工程款撥付等方面謀取利益，直接或透過其妻非法收受財物。

淄博中院認為，張軍身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，或利用本人職權、地位形成的便利條件，透過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，金額特別龐大，其行為構成收賄罪。鑑於其具有坦白、主動退繳全部贓物、認罪認罰等法定、酌定從輕處罰情節，依法對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。