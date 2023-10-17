中銀前董事長涉受賄違法放貸被捕

【本報綜合報道】最高人民檢察院昨日表示，中國銀行股份有限公司前黨委書記、董事長劉連舸涉嫌受賄、違法發放貸款，已由國家監察委員會完成調查。案件移送檢察機關審查起訴，最高檢依法對劉連舸作出逮捕決定，目前正在進一步辦理中。

早於同月19日，中國銀行曾公告，收到劉連舸辭呈。劉連舸因工作調整，辭去該行董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會主席及委員、企業文化與消費者權益保護委員會委員職務，該辭任自2023年3月18日起生效。