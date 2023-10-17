宋凱當選新一屆中國足協主席

宋 凱

【本報綜合報道】中國足協第12屆會員代表大會昨日在北京舉行，選出新一屆執委會和主席、副主席。曾任遼寧省體育局局長的宋凱當選新一屆主席，至於副主席分別為孫雯、袁永清、楊旭和許基仁。

宋凱於1965年出生，畢業於北京體育大學，在職研究生學歷，碩士學位，講師。他於1998年進入遼寧省體育局（體委）系統，2000年起擔任遼寧省體育局副局長，分管多個項目的競技體育，以及體育產業等工作。2016年，他升任遼寧省體育局局長至今；今年1月擔任政協遼寧省第十三屆委員會教科衞體委員會副主任。6月初，他擔任中國足協換屆工作籌備組副組長，成為了新一屆中國足協主席的主要候選人。

長期在地方體育部門任一把手 宋凱曾在地方體育部門長期任一把手，在全國範圍內擁有豐富的體育系統資源。今年3月底，國家體育總局局長高志丹一行前往遼寧調研，正是由宋凱介紹遼寧「三大球」（足球、籃球、排球）發展的思路和舉措。高志丹當時表示，遼寧在三大球訓練管理的經驗值得在全國推廣和國家隊學習借鏡。