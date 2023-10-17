抗衡大陸機艦逼近 台軍燃料預算 4年增1.3倍

明年達27.8億 仍恐不敷支出 解放軍軍機及軍艦逼近台次數大增，台灣國防部不斷上調燃料採購預算，不僅連續4年超支，明年預算更高達108.7億元（新台幣‧下同，約27.8億港元），較2020年法定預算增加1.3倍，但仍恐不敷支出。

台灣立法院預算中心昨日指出，截至今年8月底台軍燃料採購預算55億元（約14億港元），但實際支出67.8億元（約17.3億港元），超支比率為23.29%。預算中心指出，明年國防部所屬單位預算案中，雖多項燃料採購預算編列基準均較本年有所調降，但「JP-8航油」及「普通柴油」 等多項燃料預計採購數量較本年大幅增加，明年採購預算將增加。

預算中心表示，2020年至2022年的燃料實際支出費用均高於預算，不敷支出數及超支比率逐年大增。

「長青17號」軍演再度登場 台灣國防部自2020年9月起在官網設置「即時軍事動態」，並每日公布台海周邊海空域發現的解放軍軍機、艦動態。解放軍軍機架次及解放軍艦艘次，均一年比一年多，因此台軍需派遣艦艇或空中巡邏兵力應對，廣播驅離及出動防空導彈追蹤監控。因應海、空軍頻繁應處作為，台灣國防部近年不斷增加主要燃料採購預算。

台海局勢緊張之際，台灣國防部依照年度既定訓練規劃舉行演習。陸軍年度重要操演「長青17號」近期將在台中舉行，為時隔6年後再次登場，以加強旅級部隊實戰化對抗能力。台國防部報章《青年日報》昨日報道，陸軍司令鍾樹明上將日前視導「長青17號」操演統裁部，視察操演準備情況。

《青年日報》上周六指，空軍副司令孫連勝中將近期於空軍忠勇營區主持年度戰術總驗收任務總提示，年度戰術總驗收就是俗稱的「天龍操演」。

「天龍操演」將於本月下旬至下月上旬舉行，但確切兵力運用與及規模則還在研議當中。本報綜合報道