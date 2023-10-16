全球六堡茶品鑑決賽 茶樣創新高

【本報綜合報道】全球六堡茶品鑑鬥茶大會總決賽上周六在中國廣西梧州市舉行。來自中國和東盟國家的涉茶團體和六堡茶愛好者現場鬥茶品茗，角逐「茶王」。廣西六堡茶標準化技術委員會副主任委員、全球六堡茶品嘗茶大會總裁判長吳平介紹，本次鬥茶大會收到的茶樣數量創新高、地域更加廣泛，對提升六堡茶海外知名度和影響力有積極作用。

鬥茶大會共收到參賽茶樣541份，其中有271份茶樣進入決賽。為彰顯賽事公平、權威與廣泛性，大會邀請國內外知名茶葉專家、六堡茶收藏家、社會愛茶人士組成評審團隊。

著名僑銷茶 歷史悠久 專家評審透過對茶樣的乾茶外形、湯色、滋味、香氣、葉底等評分，按總分高低排序，最終在16個組別中選出2個七星茶王、4個六星茶王及6個五星茶王。

六堡茶屬黑茶類，原產自梧州市蒼梧縣六堡鎮。六堡茶有1,500多年種植歷史，在清代嘉慶年間入選中國名茶之列，遠銷東南亞各國，是著名的「僑銷茶」。六堡茶製作技藝於2022年底入選聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。