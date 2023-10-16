兩岸國際

幼兒園為兩兔辦婚禮
中國江蘇省徐州市一間幼兒園近日為校內兩隻兔子「富貴」及「來福」舉辦婚禮，更邀請一眾學生出席婚宴，見證一對「新兔」的幸福瞬間。校方為舉辦此場婚禮，提前向學生派發請柬，更在婚禮場地設置充氣拱門和「新郎、新娘」的立牌，充滿儀式感。有網民見狀調侃稱，估計往後每個月可能都有滿月酒。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc