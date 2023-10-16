中國江蘇省徐州市一間幼兒園近日為校內兩隻兔子「富貴」及「來福」舉辦婚禮，更邀請一眾學生出席婚宴，見證一對「新兔」的幸福瞬間。校方為舉辦此場婚禮，提前向學生派發請柬，更在婚禮場地設置充氣拱門和「新郎、新娘」的立牌，充滿儀式感。有網民見狀調侃稱，估計往後每個月可能都有滿月酒。