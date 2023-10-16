拍片吸引年輕族 製瓷工藝樂延續

兒時拒涉獵 景德鎮女子終承家業 瓷器總給人一種老氣的刻板印象，中國江西省景德鎮市一名出身製瓷世家的女子卻希望能扭轉世人的看法。儘管她曾經不理解父母的製瓷工作，但為避免家傳手藝後繼無人，毅然決定接手製瓷工藝，目前更希望能吸引更多年輕人加入，共同傳承此門工藝。

墨墨父母是陶瓷工人，幼年時她曾一度認為這是份辛苦、不太體面，且經常弄得很髒的工作。她大學時期修讀新聞傳播專業，畢業後卻未按照學科作為未來職業，反而選擇繼承家業。

與名窰合作製薄胎瓷 自2011年起，她與丈夫開始擺地攤售賣微瑕瓷器，此後5年間共售出逾一萬件瓷器，並成功累積了第一桶金。利用這筆資金，她嘗試以柴窰燒製瓷器，旨在尋找最合適的燒製配方，前後花費36萬元人民幣（約38.5萬港元）才順利解決成品率不足的難題。

墨墨憶述，擺地攤期間大部分顧客為中老年人，由衷地希望能打開面向年輕人的市場，遂在2020年起至今，在短片平台發布超過500則影片，並與近30間名窰口合作製作數十萬款瓷器，包括比紙薄的薄胎瓷和遇水會化開的冰裂釉等，逐漸吸引不少希望學習製瓷的年輕人，更有老工匠見此亦願意出山教學。本報綜合報道