兩岸國際

阿富汗再有6.4級地震1死

阿富汗西北部當地時間昨日凌晨8時06分黎克特制6.4級地震，震源深度10公里，造成赫拉特省一死及50人受傷。今次是阿富汗本月7日以來發生的第4次6級以上地震，也是最強的一次。赫拉特省本月7日發生6.3級地震，造成近2,500人死亡，上周三凌晨再發生6.3級地震，震源深度10公里。（綜合報道）
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