10月16日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
10月16日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
美科州派對槍擊3死3傷
美國科羅拉多州丹佛市一個派對當地時間上周六凌晨發生槍擊，造成3人死亡及3人受傷，槍手仍然在逃。警方在現場發現一名死者，他身上有明顯槍傷，5人受傷送院，其中兩人搶救後不治身亡，其餘3人無生命危險。警方正在搜捕槍手，相信子彈來自兩把不同的槍。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20231016-1016_00180_047/美科州派對槍擊3死3傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc