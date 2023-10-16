美科州派對槍擊3死3傷

美國科羅拉多州丹佛市一個派對當地時間上周六凌晨發生槍擊，造成3人死亡及3人受傷，槍手仍然在逃。警方在現場發現一名死者，他身上有明顯槍傷，5人受傷送院，其中兩人搶救後不治身亡，其餘3人無生命危險。警方正在搜捕槍手，相信子彈來自兩把不同的槍。（綜合報道）