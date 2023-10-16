北極變暖融冰加速 英憂洪水襲150萬屋

英國環境審計委員會極地研究小組上周五發表研究報告稱，北極變暖速度比起全球平均水平快4倍。北極冰層融化導致海平面上升，到2080年可能導致英國多達150萬處房屋受洪水侵襲。

報告稱由於氣候變化，北極正經歷迅速而令人震驚的變化，變暖速度快於全球平均水平，導致北冰洋夏季海冰顯著減少，預計到本世紀30年代可能出現無冰夏季，北冰洋中部可能很快將成為一片新海。報告指，變化已經對北極生態系統和社區造成嚴重破壞，迫使其改變傳統的生活方式，以應對家園及生計的深刻變化。

環審會籲減少排放 不僅如此，北極變化還將影響全球氣候系統。愈來愈多證據顯示，北極變化將導致英國出現更多極端天氣。報告呼籲全球必須立即採取行動應對氣候變化，把全球變暖限制在《巴黎協定》設定目標之內，並保護脆弱的北極環境。報告最後促請英國把北極問題提上政治議程，減少國內排放，努力在全球範圍內提倡北極科學，同時加強國際之間合作。

《巴黎協定》提出把全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水準的攝氏2度之內，並把氣溫升幅控制在工業化前的攝氏1.5度之內。本報綜合報道