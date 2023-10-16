法部署7000兵防恐襲

【本報綜合報道】因應以巴爆發新一輪衝突，法國恐襲警戒級別提升至最高水平，總統馬克龍上周六下令部署7,000名士兵。中國駐法國使領館同日提醒當地的中國公民加強安全防範，密切跟蹤社會局勢，注意人身安全，不發表敏感及過激言論。

華勸在法公民勿談過激言論 法國總統辦公室表示，作為主要城市及旅遊景點安全行動一部分，士兵周一黃昏部署到位，結束時間另行通知。內政部長達爾馬寧指上周六及周日派出3,500名警察，保障世界盃欖球賽事安全並保護猶太人場所。當地本月7日至今出現189宗反猶太行為，65人被捕。達爾馬寧強調，解散支持巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的組織。

法國北部阿拉斯一間高中日前發生持刀襲擊案，一名教師死亡及兩人受傷；巴黎羅浮宮及一個火車站上周六接獲炸彈恐嚇，需要緊急疏散。達爾馬寧拒絕評論高中血案的調查詳情，但指「聖戰氣氛」與近期中東局勢有關，地緣政治令部分人以激進回教名義採取行動。凡爾賽宮上周六亦收到炸彈警報，即時疏散並臨時閉館一天。