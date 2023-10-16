美籲公民乘包機撤離 不能選目的地

【本報綜合報道】面對以色列即將大舉揮軍加薩地帶，多國連日啟動撤僑行動。美國駐以色列大使館上周六呼籲其公民在仍然能夠離開情況下，盡快乘坐包機離開。澳洲外交部長黃英賢昨日表示，當天恢復為在以色列的澳洲公民而設之回國航班。

多國連日撤僑 美國駐以色列大使館呼籲，準備離開以色列的美國公民昨日應該前往機場，尋找懸掛美國國旗櫃位，但包機目的地並非美國，不可以選擇目的地及不可以攜帶寵物登機。德國出動軍機準備接載身處以色列的公民離開，瑞典一架包機日前接載約120人，由以色列飛抵斯德哥爾摩，大部分乘客是瑞典人，也有其他北歐國家的公民。

此外，南韓軍用運輸機上周六搭載163名南韓人、51名日本人、6名新加坡人離開以色列。澳洲方面，聯邦政府上周五指有超過1,600名身在以色列及西岸地區的澳洲公民登記乘坐回國航班，但因安全考慮有關航班一度放棄，直至昨日恢復運作；黃英賢指當局計劃多班航班昨日從特拉維夫出發，亦安排航班協助旅客由杜拜回國。