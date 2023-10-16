以軍稱擊斃突襲行動指揮官
【本報綜合報道】巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯早前突襲以色列南部，造成重大傷亡。以色列國防軍昨日宣稱，擊斃另一名指揮該場行動的哈馬斯特種部隊指揮官。
以色列空軍戰機在軍事情報局、國家安全局的情報指引下，空襲加薩地帶時擊斃努赫巴（Nukhba）特種部隊汗尤尼斯營營長卡迪（Ali Qadi）。以色列國防軍在聲明表示，卡迪領導本月7日對以色列平民的慘無人道與野蠻屠殺，所有哈馬斯恐怖分子將面臨同樣命運；又稱哈馬斯空中部隊指揮官穆拉德（Murad Abu Murad）在加薩地帶夜間空襲中喪生，他曾經指揮武裝分子使用滑翔翼潛入以色列施襲。截至昨日再多7名以色列士兵與哈馬斯武裝分子戰鬥時陣亡，陣亡總數增至286人。
2011年換囚協議中獲釋
卡迪2005年綁架與謀殺以色列平民後被捕，但以色列與哈馬斯2011年達成換囚協議，釋放卡迪在內1,027名巴勒斯坦與阿拉伯裔犯人，換回遭哈馬斯囚禁5年的以軍士兵沙利特。努赫巴特種部隊隸屬哈馬斯軍事分支卡桑旅，由精銳武裝分子組成，主要執行伏擊、突襲及滲透等任務。
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