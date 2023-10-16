指BBC偏袒 親巴人組織淋紅油

【本報綜合報道】以巴衝突備受國際社會關注，傳媒報道的手法及立場引起討論。英國廣播公司（BBC）被指報道以巴戰事時偏袒以色列，BBC位於倫敦的總部上周六遭淋紅油，一個親巴勒斯坦組織承認責任，指摘BBC雙手沾滿巴勒斯坦人的鮮血。

BBC總部正門被人潑灑紅色油漆，組織「巴勒斯坦行動」其後在社交網發文，聲稱是他們漏夜向BBC留下訊息，直指BBC傳播佔領的謊言和製造對以色列戰爭罪行的同意，意味手上沾滿巴人的鮮血，貼文附上標籤「#ShutBBCDown」（關閉BBC）。倫敦大都會警察表示，留意到BBC總部發生的罪行，目前沒有證據顯示事件與任何示威組織有關，暫時未作出拘捕行動。

記者黎巴嫩遇襲 以軍致歉 另一方面，一批外國傳媒記者上周五在黎巴嫩南部採訪期間遭炮火攻擊，其中英國路透社攝影記者阿卜杜拉（Issam Abdallah）死亡。以色列國防軍翌日就此致歉，「我們對該名記者之死感到非常遺憾」，但沒有承認是以軍發射火炮。路透社呼籲以色列國防軍展開徹底、迅速及透明調查，並稱過去數天促請以方明晰其交戰規則，確保旗下位於加薩地帶記者及辦公室不會成為軍事行動目標。