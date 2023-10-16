特使將訪中東圖緩局勢 華斥以色列超越自衞

以方不滿北京未明確譴責哈馬斯 中國今年3月促使伊朗及沙特阿拉伯相隔7年後恢復外交關係，國際社會關注中方在新一輪以巴衝突發揮的外交作用。中國政府中東問題特使翟雋表示，本周將訪問中東地區有關國家與各方進一步加強協調，工作方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。惟中國批評以色列至今對巴勒斯坦的行為超越自衞範圍，以色列不滿中國沒有清晰明確譴責巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的暴行。

翟雋上周六接受中國官方傳媒訪問時表示，中國一貫認為武力從來不是解決問題之道，以暴易暴只會陷入冤冤相報的惡性循環，給政治解決製造更多障礙；只有盡快停火止暴、推動局勢降溫，才能夠給政治解決創造必要條件。他提到以巴衝突正在加速擴大，以色列接壤黎巴嫩和敍利亞的邊境發生武裝衝突，對地區和國際社會的外溢效應正在擴散，因此國際社會必須高度警惕，合力管控局勢、避免形勢失控。

翟雋稱支持聯國主導斡旋 翟雋提到，加薩地帶斷水、斷電、斷油，醫療系統崩潰，糧食嚴重不足，有40多萬人流離失所，國際社會必須立即行動，敦促相關各方嚴格遵守國際人道法，盡快開闢人道救援通道，全力避免嚴重的人道主義災難。他認為聯合國在巴勒斯坦問題上有不可取代的重要角色，中國作為安理會常任理事國，繼續支持聯合國主導斡旋、提供人道援助，推動局勢盡快降溫，推動該問題早日得到全面、公正、持久解決。

至今有4名中國公民在以巴衝突喪命，6名傷者正在以色列接受治療，兩人仍然失蹤。翟雋透露，數名中國公民駐留在加薩地帶，中方駐外機構連日來一直與他們保持密切聯繫，提供安全指引及關心幫扶，協助他們向加薩地帶南部轉移，盡快爭取撤離到安全地區。目前在以色列的中國公民，可以乘坐商業航班回國或前往第二國。

王毅與沙特伊朗外長通話 與此同時，中共中央政治局委員、外交部長王毅上周六及昨日分別與沙特阿拉伯外交大臣費薩爾及伊朗外交部長阿卜杜拉希揚通電話，他重申反對及譴責傷害平民的行為，並呼籲以色列停止對加薩地帶民眾的集體懲罰，各方不應該令事態升級；又認為對巴勒斯坦的歷史不公延續大半個世紀，不能夠繼續下去，應該盡快落實「兩國方案」，中方繼續站在和平公道一邊，支持巴人維護自身民族權利的正義事業。

另一方面，以色列駐華使館上周六表示，以色列外交部亞太事務副總司長兼大使哈帕茲前一天與翟雋通電話，對中國政府聲明及中國傳媒報道深表失望，指這些訊息沒有就哈馬斯針對無辜平民發起恐怖攻擊及惡毒屠殺，以及把數十人綁架到加薩地帶行徑做出清晰明確的譴責，也未提及以色列有權捍衞自身及其公民，形容這是任何一個主權國家遭受前所未有且人類社會所不容殘忍攻擊時，擁有的一項基本權利。本報綜合報道