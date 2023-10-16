天氣惡劣戰機難掩護 以軍押後地面攻擊

【本報綜合報道】以色列國防軍宣布為海陸空攻打加薩地帶展開最後準備，美國傳媒引述以軍高級官員報道，行動規模將是2006年攻打黎巴嫩以來最大，目標是剷除巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的高層政治和軍事架構。惟原定安排在過去的周末攻入加薩地帶，但因天氣惡劣，戰機和無人機難掩護地面部隊，行動押後至少數天。

哈馬斯稱利用掩體伏擊以軍 根據天氣預報，以色列中部和北部周日有大雨和雷暴，氣溫驟降，主要是山區和內陸地區，北部和沿海平原晚上雨勢加劇或出現水浸。以色列國防軍官員表示，軍方近日不斷空襲加薩地帶，廣泛地區受破壞，士兵已經接受額外訓練，能夠在遭破壞的城市環境作戰。軍方放寬對戰規則，允許士兵在射擊懷疑敵人前減少驗證步驟。

除了步兵，以色列部隊還包括坦克、工兵、突擊隊，地面部隊獲戰機、武裝直升機、無人機，以及從陸地和海上發射的火箭掩護。數以萬計哈馬斯武裝分子相信躲藏在地道和地堡，以軍領導層認為他們可能試圖炸毀部分地道或引爆路邊炸彈，妨礙以軍進攻，並利用人質為人盾。哈馬斯官員透露，會在地底掩體埋伏入城的以軍。

真主黨或於邊境闢第二戰線 以色列國防軍行動目標是奪取哈馬斯控制的加薩地帶，包括哈馬斯重鎮加薩城，但未決定是否佔領加薩地帶南部；若南部不由以色列控制，部分哈馬斯領導層可能匿藏該處。以色列國防軍發言人表明，勢要哈馬斯不再在軍事和政治上統治加薩地帶。惟在北部，以軍未知地面進攻後，黎巴嫩真主黨會否在以黎邊境開闢第二戰線。

報道續指，未知以色列佔領加薩城或消滅哈馬斯領導層後有何安排。分析人士指出，以色列或會直接管治加薩地帶，但這意味需要管理龐大的敵對人口。一個獲外交官廣泛討論的方案是，讓巴勒斯坦自治政府接管加薩地帶，但這會令自治政府看似以色列傀儡。有前官員認為，以方想士兵在加薩地帶展開長達18個月的搜捕行動。