巴人主席與拜登通話 籲加薩設人道走廊

【本報綜合報道】以色列強攻加薩地帶在即，巴勒斯坦傳媒上周六報道，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯與美國總統拜登交談，是兩人在以巴衝突升級後首次對話。他呼籲在加薩地帶設立人道主義走廊，允許運送食水、電力、燃料、醫療用品入內。

以方暗示食水藥物可進加薩 報道指，阿巴斯在對話向拜登表示，必須停止一切攻擊，並尊重國際人道主義法律。另外，法國總統馬克龍促請以色列及埃及在加薩地帶拉法市開設人道主義走廊，好讓其國民經此離開。

一名美國國會議員接受《以色列時報》訪問時透露，多名以色列官員暗示允許食物、食水、藥物進入加薩地帶，但未知是否包括電力及燃料。

拜登上周六與以色列總理內塔尼亞胡通電話，重申美方堅定不移支持以色列，亦表明華府與聯合國、埃及、約旦等中東國家協調，讓加薩地帶平民獲得所需物品，美方努力確保他們獲得食物、食水、醫療用品。美國國防部同日表示，國防部長奧斯汀與以色列國防部長加蘭特通電話，討論保護平民及解決加薩地帶人道主義危機。

以色列下令加薩地帶北部民眾南遷的限期屆滿，世界衞生組織上周六指摘這加劇人道主義及公共衞生災難，部分面臨病情惡化或死亡的患者在被迫撤離期間無法接受治療；醫護人員亦需要把病人運往沒有接收額外患者能力的設施，形容是判處病人死刑。世界衞生組織促請以色列保護加薩地帶衞生設施、醫護人員、病人、平民。