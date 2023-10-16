以色列3軍蓄勢待發 伊朗揚言護加薩

美增兵至雙航母施壓 以色列國防軍要求加薩地帶北部民眾撤往南部限期屆滿後，上周六宣布「重大地面行動」處於最後準備階段，將聯合協調海陸空行動擴大攻勢；惟伊朗警告一旦以色列發動地面進攻，該國將不可避免地出手干預。面對衝突擴大風險惡化，美國宣布在東地中海實施「雙航母」行動，增派航空母艦艾森豪威爾號。

以色列國防軍在聲明表示，正在最後確定數十萬名預備役軍人名單，後勤過去數天已經把戰鬥所需工具運到集結地區，現時檢視上述軍備，並根據需求為士兵提供所需武器。士兵亦部署全國各地，準備為戰爭下一階段地面行動做好準備。在接壤加薩地帶的以色列西南部邊境地區，連日來有大批主戰坦克抵達。以色列傳媒指，軍方進攻加薩地帶的時間可能受當地巴人未及時南遷，以及北部邊境緊張局勢影響。

內塔尼亞胡穿避彈衣視察前線 與此同時，以色列總理內塔尼亞胡上周六在社交網上載自己視察前線的圖像，重申「我們已經準備好了」。他身穿避彈衣與士兵交談，詢問他們是否準備好進入下一階段，稱「下一階段即將來到」。以色列國防部長加蘭特周日表示，將消滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，形容這是一場強大、致命、明確、永遠改變形勢的戰爭。

另一方面，美國傳媒上周六報道，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚當天在黎巴嫩首都貝魯特，會晤聯合國中東和平進程特別協調員溫尼斯蘭德（Tor Wennesland）時，稱伊朗的紅線將是回應以色列地面進攻加薩地帶。同日較早時，他與黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉會面，指真主黨有針對以色列的戰爭計劃，將帶來大地震的災難後果。

伊朗精神領袖籲回教國支持巴人 阿卜杜拉希揚昨日轉抵卡塔爾首都多哈，與哈馬斯領袖哈尼亞及卡塔爾國王塔米會晤，他稱若以色列繼續攻擊加薩地帶，無人保證形勢繼續受控及不會擴大。伊朗最高精神領袖哈梅內伊表示，所有回教國家均有責任支持巴方。美國白宮國家安全顧問沙利文稱，無法排除伊朗將選擇以某種方式，直接參與以色列與哈馬斯的戰爭。

美國因應新一輪以巴衝突，已經在塞浦路斯西南方的東地中海海域部署福特號航空母艦打擊群，另一航空母艦艾森豪威爾號上周六從維珍尼亞州諾福克海軍基地出發，美國國防部長奧斯汀宣布，下令艾森豪威爾號航空母艦打擊群駛往東地中海，阻嚇針對以色列的敵對行為、擴大戰爭的企圖。除了派遣航空母艦打擊群外，美國亦向負責中東地區軍事行動的中央司令部轄區，增派F15E戰鬥轟炸機及A10攻擊機。

哈馬斯本月7日入侵以色列西南部邊境地區，至今以色列1,300人死亡及3,400人受傷，加薩地帶2,329人死亡及9,714人受傷，西岸地區有53人死亡及1,100人受傷。本報綜合報道

以色列繼續轟炸加薩地帶北部，為地面行動鋪路。（Getty Images圖片） 美國軍事部署應對以巴衝突 伊朗外長阿卜杜拉希揚（左）在卡塔爾與哈馬斯領袖哈尼亞會面。（Getty Images圖片） 內塔尼亞胡（前右）身穿避彈衣視察接壤加薩地帶的邊境地區。