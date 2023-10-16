洪災毀進京通道 涿州擬建橋取代

【本報綜合報道】河北省涿州市今年8月受暴雨和洪水侵襲，部分路段沖毀。有民眾透過人民網領導留言板投訴，涿州市松蘭路常村路段被洪水沖垮至今尚未復修，事發路段是當地對接北京的主要道路之一，給當地人帶來不便。涿州市政府隨後回應稱，原路方案不符合防洪要求無法推進，目前處於暫停狀態，計劃興建大橋。

涿州市政府接到民眾投訴後介入調查，證實涿州市松蘭路的過水路面被洪水沖毀。相關路段原計劃進行道路恢復重建工程，但因原方案在審批過程中無法取得相關評估批復意見，發改局無法立項，致使松蘭路工程無法持續依照恢復過水路面的方案推進。為了滿足防洪要求，當局擬不再恢復重建相關道路。

官方解釋，依照防洪標準要求，正在進行松蘭路北拒馬河南支大橋工程前期手續工作，待具備建造條件時及時啟動。上述官方提及的過水路面，指由平時無水或流水很少的闊淺河流而修築之道路，在洪水期間容許水流浸過路面。此種道路在多地鄉村公路廣泛採用，但缺點是阻水攔沙，易造成上游淤積等。