警搗跨省網售盜版圖書 拘3人

【本報綜合報道】寧夏自治區銀川市公安局上周五宣布，經過近7個月偵查及循線追蹤、跨越逾10個省市，破獲一宗特大侵犯著作權案，搗破一個從事印刷、行銷、儲存、派送等業務的製售盜版教輔圖書團夥。警方搗毀3個圖書存儲窩點並抓獲3名疑犯，查獲逾13萬冊各類盜版圖書，涉案金額逾650萬元人民幣（約696萬港元）。

侵犯著作權涉款696萬 銀川市公安局侵害知識產權犯罪偵查支隊今年1月接獲線索，指×電商平台有網店以明顯低於正版市場價格出售有關教輔圖書，僅一個月便有逾3萬宗交易。消費者普遍反映，書籍紙張粗劣且印刷模糊，經鑑定確認為盜版圖書。偵查支隊循線發現涉案犯罪集團，並掌握到對方8月中旬準備藉秋季開學，市場需求旺盛之際大量出貨，多名涉案人員同月25日落網。

經調查，疑犯溫×夥同嚴×、鄭×等人，在多個庫房聘用工人存儲及打包盜版教輔圖書，並利用虛假身份在×電商平台開逾40個網絡店舖銷往全國非法牟利，銷售累計超過8萬宗交易。主要涉案人員因涉嫌侵犯著作權罪，已經被批准逮捕。