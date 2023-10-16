6旬漢收留無家少年 竟遭刺斃

【本報綜合報道】浙江省台州市椒江區一名17歲少年因欠繳房租遭前房東趕出屋，後獲65歲陶姓男子好心收留，對方更見其困難而借錢給他吃飯。詎料少年不僅未感恩，今年8月更持刀殺害陶男，對方倒在血泊中死亡。死者家屬上周五表示，事發至今逾一個月，案件仍然偵辦中，為此感到坐立不安。警方上周六通報，少年為搶劫而殺害陶男，投案當天被刑事拘留，目前已經被逮捕。

陶男兒子陶梓（化名）表示，涉案的雲南籍黃姓少年8月31日晚上9時許以交房租等藉口哄騙陶男開門後，直接一刀捅至對方無法呼救，隨後又捅幾刀，附近攤販聽聞聲響卻不以為意。少年眼看事主斷氣後離開現場，數小時後在他人勸說下到派出所自首。陶梓指，少年是從外地來的打工者，平時遊手好閒，又稱對方曾經致電其父借錢，惟父親拒絕並勸告不應該好吃懶做，估計對方因而懷恨在心，妒忌其父收房租的生活。

律師指自首或不判死 陶梓事發後頻繁詢問警方調查進展，卻一直收到案件仍然偵辦中的答覆，因此一直遲遲不敢火化父親遺體，怕少年翻供否認罪行。警方此前未告知陶梓有關少年行兇的具體原因，只稱是不可思議的理由。他又從律師處獲悉，少年或因未成年和自首情節，難以被判死刑，加上對方家庭經濟狀況惡劣，亦無法承擔賠償。陶梓稱事發至今，少年家屬未致電或道歉，目前只能夠不斷在網上發文引起關注，尋求協助。