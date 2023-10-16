長江生態劣 中華鱘親魚僅13條

【本報綜合報道】農業農村部上周六發布長江水生生物資源專案調查的最新公報，長江流域重點物種保護情勢仍然嚴峻，推算位於湖北宜昌境內的葛洲壩下中華鱘親魚（性成熟，可繁殖）僅13條，未有監測至自然繁殖；長江鱘監測到438條，均為人工放流，亦無自然繁殖。

公報反映去年長江幹流，洞庭湖、鄱陽湖等通江湖泊或重要支流的水生生物資源、重點保護物種、外來物種、棲息生境、水生生物完整性指數等狀況。數據顯示，長江流域水生生物完整性指數值整體仍然處於低點，長江幹流、洞庭湖和鄱陽湖水生生物完整性指數評價等級為「較差」，與前年持平，但相較2018年提升兩個等級。

外來物種增入侵風險 長江流域重點水域監測到23種外來魚類，與前年相比，新監測到拉氏大吻鱥、短蓋巨脂鯉、雲斑鰰、伽利略羅非魚、綠太陽魚和虹鱒等，外來種種類增加，有一定入侵風險。公報強調隨着長江10年禁漁穩步實施，相關流域水生生物資源量呈現恢復態勢，多樣性水準有所提升。農業農村部表示，將同相關部門、地方政府和科研單位，進一步強化保護修復措施，優化調查監測評估等。