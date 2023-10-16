恢復黑河市免簽 俄客蜂擁消費

影片顯示，黑河街邊人山人海，部分攤販立起中俄雙語招牌，吸引不少俄羅斯遊客前來消費；一名俄羅斯男子左手拿包子，右手持啤酒，吃得津津有味。影片拍攝者表示，從俄羅斯布拉戈維申斯克到中國黑河，坐船只要7分鐘，中國物價比俄羅斯便宜逾八成。在黑河市興安街華富商城附近經營食肆的向先生稱，最近俄羅斯遊客確實多了不少，但未恢復到最熱鬧的時候。除了吃喝，俄羅斯人也喜歡在黑河買衣服。

由於地理位置相近，俄羅斯人來黑河逛早市、吃包子、喝啤酒、買東西。黑河市是中國首批沿邊對外開放城市，擁有「一城兩國」的區位優勢。數據顯示，在剛過不久的中秋十一假期，黑河市接待遊客60萬餘人次，為2019年的184.9%。土生土長的黑河人劉輝表示，黑河人工作壓力大了，周六周日是可以報團就走，到俄羅斯玩兩天，周一再回來上班；現在如果想要到俄羅斯旅遊，可以提前一天提交護照等材料，基本上實現第二天出發。