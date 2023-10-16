台軍實戰訓練欠質素 監察院促國防部檢討

王美玉

中國大陸持續派出艦機飛近台灣之際，台灣監察院委員王美玉、賴鼎銘及范巽綠上周六批評，台灣軍方部隊實戰化訓練尚欠精實，國防部基礎教育人才培育配套亦不足，海軍艦艇更未按規定周期訓練，已經要求國防部檢討改進。

台灣監察院外交及國防委員會日前通過監委調查報告，指海軍艦隊指揮部所屬艦艇連續3年未根據所頒規定周期，實際水面射擊及方陣快炮保養射擊訓練。海軍131艦隊塔江號巡邏艦備戰操演成績欠佳，未按規定辦理戰備複驗，均有不當。報告批評，部分部隊的志願役數目無法達成預定目標，基層尉級軍官缺員較多。

教師升遷慢 學生英語差 至於基礎人才教育，報告稱國防部對專科以上軍事院校教師的研究支持及資源不足，沒有改善教師升遷問題，導致三軍官校及專科學校逾8年未升遷的教師佔教師人數40%以上。

三軍官校招收的學生學測平均級分數連年下滑，英語能力普遍低於同年度考生。針對三軍官校學生退學比率高企，報告要求國防部加強發揮校內專業心理輔導資源系統功能，確認與查核申請免賠退學者的真實理由。國防部提供多項優惠條件吸引大學生參加大學儲備軍官訓練團制度，但該制度與軍校正期生相比，訓練及服役期皆較短，國防部沒有明顯區分中、長役期軍官差別，恐影響長役期軍校正期生招生。

台灣國防部昨日表示，解放軍兩架次蘇30戰機曾經越過海峽中線，進入台灣北部空域。上周六早上6時至周日早上6時期間，解放軍9架次飛機和5艘次軍艦在台灣周邊海空域活動，蘇30戰機從西向東越過海峽中線北端，向北飛行一小段距離後西返。

解放軍南海展開反潛演練 另外，中國大陸官媒上周六報道，解放軍南部戰區海軍航空兵日前在南海，展開反潛巡邏機在實戰背景下魚雷對潛攻擊訓練，提高空勤協同反潛能力和反潛技戰術水平。南部戰區海軍航空兵某部程俊偉中校表示，透過訓靶模擬目標潛艇，演練實投魚雷攻擊，檢驗空勤組對潛搜索、識別、跟蹤和攻擊方法，提高空勤組協作能力。本報綜合報道

賴鼎銘 解放軍演練反潛巡邏機投魚雷攻擊靶艦。 范巽綠 台灣海軍導彈快艇中隊實施機炮射擊訓練。