環球時興：潮語「女孩中的女孩」 定義掀爭議

【本報綜合報道】受社交媒體影響，很多新式詞匯會在Z世代（即1990年代中後期至2010年代初期出生人士）中快速傳播。澳洲傳媒前日報道，美國、澳洲等國的Z世代近期流行起「女孩中的女孩」（girl’s girl）作為年輕女子的標籤，但其定義眾說紛紜，吸引不少網民關注。

網紅各提新規則 按照英語俚語字典《城市詞典》（Urban Dictionary）解釋，「女孩中的女孩」尊重女性禮儀，在與女性朋友的交往中努力保持道德和正派。然而，不少網紅提出定義「女孩中的女孩」的新規則，例如如果有女孩在發布有關時尚的貼文時，喜歡提到自己尺寸是特小號，那麼她就不能成為女孩中的女孩。不能與朋友的前任約會或者與對方保持親密朋友關係，否則就不是女孩中的女孩。

澳洲心理學家多貝爾（Carly Dober）認為，這個短語的問題在於，它會讓一些女孩覺得自己總是在做錯誤的事情，「如果你不參與被視為女孩中的女孩的行為或活動，那麼你就會被指摘不是女孩中的女孩，代表你做錯了事情」。

多貝爾