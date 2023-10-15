兩岸國際

空中飛行汽車 量產延期
日本傳媒前日報道，由於獲得安全認證工作延遲，原本預定在2025年大阪‧關西世博會上實現商用的空中飛行汽車（圖），預計將在世博會後才能實現量產。日本國際博覽會協會負責人表示，證明能夠載人飛行的手續非常重要，正在探討怎樣能展示多種多樣的機體。
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