日戰機緊急升空 多涉制華

【本報綜合報道】日本防衞省統合幕僚監部上周五公布，針對可能侵犯領空外國飛機，航空自衞隊戰機今年4月至9月緊急升空424次，其中應對中國次數達到304次，佔總數超過七成。

中日官員江蘇商涉海事務 與去年同期相比，日本航空自衞隊戰機本年春天至夏天緊急升空總次數減少22次，其中應對中國次數下降36次，但應對俄羅斯總次數達到110次，較去年同一時段增加15次。日本防衞大臣木原稔同日出席內閣會議後稱：「中俄頻繁活動依然持續，（日方）將做到警戒監視萬無一失，對侵犯領空採取嚴正措施。」日本航空自衞隊4支航空方面隊中，負責沖繩縣周邊的南西航空方面隊緊急升空次數最多有257次，其次是負責北海道及東北周邊的北部航空方面隊，達到72次。

另外，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行，上周五在江蘇揚州共同主持中日海洋事務高級別磋商機制第16輪磋商，討論兩國間涉海事務。中方闡述在東海、釣魚島、南海、台海等問題上的立場，敦促日方切實尊重中國領土主權和安全關切，停止在上述涉海問題上的消極言行。