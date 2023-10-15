美晒衞星圖 指朝軍備運俄 加劇烏戰火

北韓領袖金正恩上月與俄羅斯總統普京會面，盛傳兩國達成武器交易，俄朝邊境鐵路運輸量大增。美國白宮國家安全委員會上周五公開衞星圖片，證實北韓已經向俄羅斯運送裝有裝備和彈藥的貨櫃箱，同時發現俄羅斯船隻卸貨，可能構成俄羅斯首次向北韓交付武器。

白宮國家安全委員會發言人柯比稱，北韓最近數周合共向俄羅斯運送多達1,000個貨櫃箱，其中約300個貨櫃箱上月7日和8日在北韓東北部羅津市裝箱。貨櫃箱之後由貨船運送，上月12日運抵俄遠東地區杜奈；此時有額外貨櫃箱準備運往北韓。本月1日，運載北韓貨櫃箱的鐵路列車抵達俄西南部季霍列茨克附近一個彈藥庫，上址距離烏克蘭邊境約290公里，彈藥準備在烏克蘭使用。

美遏戰爭機器秘援俄 柯比未具體說明俄朝運輸武器種類，他稱根據美國情報部門評估，北韓向俄羅斯尋求的武器包括戰機、地對空導彈、裝甲車、彈道導彈生產設備。美國政府早前認為，俄烏戰爭雙方已經消耗數十萬枚炮彈，俄羅斯正在全球尋找更多彈藥。柯比警告，此類運輸直接違反聯合國安理會禁止北韓出口或進口武器的決議，美國已經對為與俄羅斯武器交易提供便利的個人實施制裁，並將對試圖幫助俄羅斯繼續與烏克蘭戰爭的人實施新制裁。他強調，美國將繼續揭露此類交易，不容許北韓秘密援助俄羅斯戰爭機器。

談及烏克蘭前線最新戰況，柯比聲稱俄羅斯再次在烏克蘭東部發動進攻時，明顯使用人海戰術，投放大量訓練不足、沒有適當裝備的部隊戰鬥。他認為俄羅斯取得任何進展都是非常有限和短暫，但清醒提醒外界，俄羅斯不準備放棄，美國國會批准向烏克蘭提供新資金至關重要。本報綜合報道

北韓運送武器往俄羅斯路線圖