災害毀農作物 30年涉29萬億元

【本報綜合報道】總部設於意大利羅馬的聯合國糧食及農業組織上周五發表名為《災害對農業和糧食安全的影響》的報告，指出災害事件過去30年導致農作物和牲畜產量損失約3.8萬億元（美元‧下同，約29.64萬億港元）。

發生頻率趨升

聯合國糧食及農業組織表示，報告是該機構首次就災害如何影響農業生產所開展的全球評估。農業主要受到氣象和水文、地質、環境和生物危險影響，但武裝衝突、化學品等社會危險也構成潛在威脅。當中全球災害事件發生頻率，由上世紀70年代每年約100宗增至過去20年每年約400宗，災害事件的強度和複雜性也不斷上升。報告評估1992年至2021年，災害對農業生產造成的全球累計損失高達3.8萬億美元，平均每年約損失1,230億美元（約9,594億港元），相當於全球農業年總產值的5%。其中，穀物損失平均每年高達6,900萬噸；水果蔬菜和糖料作物平均每年損失近4,000萬噸；肉類、乳製品和雞蛋平均每年損失約1,600萬噸。